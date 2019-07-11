Назван самый известный кандидат в Мосгордуму от 43-го округа

Актер и режиссер Андрей Соколов признан самым известным кандидатом в депутаты Московской городской думы среди претендентов от 43-го избирательного округа столицы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Более половины (54%) из опрошенных жителей избирательного округа, куда входят три района – Арбат, Пресненский, Хамовники – ответили, что положительно относятся к профессиональной и общественной деятельности Андрея Соколова. У кандидата также самый низкий антирейтинг – 9%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

«У нас для вас хорошие новости! Штаб Андрея Соколова выражает благодарность москвичам за поддержку», – написал Соколов на своей странице в Facebook. Он перечислил и показатели других претендентов.

В тройку лидеров по известности входит кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин (его антирейтинг – 24%) и независимый кандидат Любовь Соболь (антирейтинг – 23%).

В ответах на вопрос, за кого бы проголосовали жители, если бы в бюллетене было всего два кандидата, Соколов и Митрохин, 48% выбирают Соколова, 25% – Митрохина. Делая выбор между Соколовым и Соболь, горожане также выбирают Соколова – 47% против 29%.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось в пятницу, 5 июля. Около 300 претендентов предоставили документы для регистрации. Московский городской избирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.