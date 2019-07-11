Пушков объяснил, почему США не идут в лобовую атаку против Китая

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что администрация США разрешила американским фирмам продавать продукцию китайскому гиганту Huawei.

«Администрация США не решилась на лобовую атаку: доказательство возросшей силы и влияния Китая», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа решила значительно ослабить ограничения для американских компаний, которые сотрудничают с китайской корпорацией Huawei.

Весной США внесли Huawei в черный список. От сотрудничества с китайским гигантом отказался ряд крупных бизнес-партнеров, включая Google и Intel, однако американские компании в итоге придумали, как обойти санкции против Huawei.