Российские корабли получили системы связи с искусственным интеллектом

В холдинге «Росэлектроника» (входит в Ростех) заявили о создании интегрированного комплекса связи на базе новой системы управления с искусственным интеллектом, который уже применяется на кораблях Военно-морского флота.

Разработку холдинг представил в рамках Международного военно-морского салона, который проходит с 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге.

«Интегрированный комплекс связи востребован у госзаказчика, и в ближайшие десятилетия он станет основой систем связи ВМФ. На сегодняшний день им уже оснащен ряд кораблей различных проектов, а также заключены контракты на будущие поставки», – передает РИА «Новости» слова гендиректора Омского НИИ приборостроения (разработчик комплекса, входит в «Росэлектронику») Владимира Березовского.



Он отметил, что комплекс включает средства связи, обеспечивающие внедрение технологий программно-определяемого радио в систему связи ВМФ, что позволяет добавлять новые функции и расширять возможности оборудования только за счет обновления программного обеспечения.



Система самостоятельно составляет расписание работы комплекса связи, проверяет доступность каналов связи и настраивает аппаратуру для работы в требуемой радиосети, а также обеспечивает переход на использование другого рода связи в случае необходимости.

Напомним, 5 июня главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на расширенном военном совете ВМФ назвал сроки начала испытаний новейшего тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов».

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