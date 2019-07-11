Познер отказался считать 90-е эпохой тотальной свободы

Телеведущий Владимир Познер не согласился с мнением о том, что 90-е годы в России были периодом «тотальной свободы».

«Параллели проводить [между 90-ми и современной Россией] не следует, сравнивать можно и нужно, для анализа, для того, чтобы лучше понимать происходящее», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Но хотел бы заметить, что «тотальной свободы» нет, не было и никогда не будет», – подчеркнул Познер.

Ранее Познер ответил на вопрос о том, что его больше всего удручает в России.