Путин объяснил ставку бывших властей Украины на Хиллари Клинтон

Президент России Владимир Путин согласился с мнением американского режиссера Оливера Стоуна о том, что прежний президент Украины Петр Порошенко поддерживал Хиллари Клинтон в ходе американских президентских выборов 2016 года.

По словам российского лидера, «здесь секрета нет никакого», передает ТАСС.

«Они (бывшие власти Украины – прим. ВЗГЛЯД) исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям, пытались создать о себе благоприятное мнение у будущего президента [Соединенных Штатов], поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа и всячески поддерживали демократов», – сказал Путин в интервью Стоуну для нового фильма «В борьбе за Украину».

Вместе с тем, глава российского государства не склонен считать это вмешательством Киева в дела Вашингтона.

Напомним, в 2017 году глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже своей избирательной кампании. По данным телеканала Fox News, штаб Клинтон встречался с посольством Украины для поиска компромата на экс-главу штаба Трампа Пола Манафорта.

После этого Сенат США заинтересовался вмешательством Украины в американские выборы.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обвинения Трампа и реакцию на них Киева.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД