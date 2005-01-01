Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в эфире радио Sputnik заявил, что Киев пытался повлиять на выборы американского президента.

Телиженко рассказал, что в марте 2016 года сотрудница украинского диппредставительства в США Оксана Шуляр попросила Телиженко собрать компромат на кандидата в президенты США Дональда Трампа и передать ее политконсультанту Национального комитета Демократической партии Александре Чалупе.

По мнению бывшего дипломата, с помощью этого сторонники кандидата от демократов Хиллари Клинтон хотели снять Трампа с предвыборной гонки, передает РИА «Новости».

Любые контакты Телиженко с командой Трампа запрещались, отметил экс-сотрудник посольства. «Посол Украины в США Валерий Чалый приказал мне никак не координировать и не разговаривать с членами штаба Трампа», – сказал Телиженко.

По его словам, он неоднократно предупреждал украинское посольство о возможных последствиях незаконных действий. «Я начал задавать вопросы послу, почему мы все еще этим занимаемся. Мы должны были прекратить это. После этого мы начали спорить», – сообщил Телиженко.

Затем дипломат попытался поднять вопрос украинского вмешательства в выборы в американском диппредставительстве в Киеве, но его проигнорировали. В начале лета 2016 года дипломат решил уволиться и вернулся в столицу Украины.

Телиженко заявил, что попытки американской общественности представить вмешательство Украины в выборы частью «российской пропаганды» стали для него настоящим шоком. По его мнению, в Вашингтоне сознательно замалчивают тему украинского вмешательства.

Отметим, что США неоднократно обвиняли России во «вмешательстве» в выборы президента в 2016 году. Вашингтон предъявил заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки, которые в США проходят по делу о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы.