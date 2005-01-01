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26 сентября, среда | Последнее обновление — 22:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Бывший украинский дипломат раскрыл детали вмешательства Киева в американские выборы
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К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Право отморозить уши даровано нам Конституцией
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
Почему фейки победят журналистику
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю
Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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