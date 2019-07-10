Эксперт: Блокировка сайта Sputnik Литва вызвана не нарушением авторских прав

«Внимание к агентству Sputnik Литва со стороны местных властей на самом деле вызвано не техническими нюансами с нарушением авторских прав, а «сугубо политическими вопросами», – пояснил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Симиндей. Так он отреагировал на решение правительства республики закрыть доступ к сайту Sputnik Литва.

«В Литве отгораживаются от альтернативных точек зрения на собственную историю, – считает руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей. – В Литве происходит окостенение государственной версии истории, иные трактовки воспринимаются чуть ли не как покушение на государственность».

По словам эксперта, российскому агентству в любом случае следует очень осторожно подходить к вопросу авторских прав, однако в Вильнюсе все равно «нашли бы и другие поводы отгородиться от материалов, которых там побаиваются».

В то же время эксперт отметил, что у русскоязычной части населения Литвы сохранился интерес к альтернативным источникам информации. «Стремление властей всячески оградить, как они считают, «некрепкие умы литовцев от пропаганды Кремля», приводит к подобным кампаниям по борьбе с российской прессой, к преследованию конкретных ньюсмейкеров и журналистов в Литве, если они не отвечают требованиям мейнстрима», – считает историк.

Он назвал литовские власти заложниками собственных «железобетонных формулировок, которые они повадились уже который год протаскивать через судебные инстанции».

«Все это не добавляет гибкости литовской политической системе. Как известно, запретный плод сладок. Те, кто интересуется иными мнениями, найдут способы ознакомиться с ними. Печально, что в Литве утрамбовывают медийное пространство. Всем предлагается ездить по рельсам историко-политической пропаганды. Шаг влево и вправо воспринимается почти как государственная измена», – подытожил Владимир Симиндей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду комиссия по радиовещанию и телевидению Литвы решила заблокировать доступ к сайту агентства Sputnik Литва – по версии комиссии, за нарушение авторских прав местного портала LRT. Правда, для вступления запрета в силу потребуется соответствующее решение Вильнюсского окружного административного суда.

Ранее ограничить доступ к сайту Sputnik Литва требовали члены парламента, консерваторы Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис – за «искажение» литовской политики, в том числе истории литовских «лесных братьев».