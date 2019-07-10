Литовские власти собрались заблокировать сайт Sputnik Литва

Комиссия по радиовещанию и телевидению Литвы (ЛКРТВ, LRTK) решила запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik Литва из-за «нарушения авторского права», об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что 3 июля к регулятору обратилось Литовское радио и телевидение, которое сообщило, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала LRT.

«LRT обращался к администратору веб-сайта и хостинг-провайдеру с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать – администратор этого веб-сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы, защищенные авторским правом. На момент обращения LRT было опубликовано 1464 статьи», – говорится в сообщении пресс-службы, передает Sputnik Литва.

В соответствии с положениями закона об авторском праве литовский регулятор принял решение удовлетворить запрос заявителя и выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории страны.

Решение вступит в силу только после того, как его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.

В конце мая, через два дня после второго тура выборов президента Литвы, шеф-редактора Sputnik Литва, гражданина Латвии Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса для «беседы». Журналиста обыскали и допросили. Особенно представители Вильнюса интересовались внутренней работой редакции, источниками контактов.

Во время выборов главы государства и депутатов в Европарламент Sputnik Литва был одним из немногих СМИ за пределами республики, которые активно освещали эти события. В частности, агентству удалось получить эксклюзивные материалы и комментарии известных общественных и политических деятелей Литвы.

В результате представители литовских властей объявили, что Касем представляет «серьезную угрозу национальной безопасности» балтийской республики, и запретили ему въезд на пять лет.

По оценке самого Касема, произошедшее в Вильнюсе было «продуманной акцией» литовских спецслужб. В настоящее время идет процедура обжалования запрета на въезд. Сами представители госслужб называли допрос «выяснением деталей», однако, как отметил Касем, это был «форменный допрос». Как рассказал журналист, это был «настойчивый разговор с позиции «обвинитель – обвиняемый».

Ранее консерваторы Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ сайту Sputnik Литва на территории республики. Они утверждали, что материалы, опубликованные агентством, «искажают» реальность литовской политики, в том числе историю так называемых литовских «партизан».

Партия консерваторов известна своей русофобской позицией, а также радикальными предложениями. Парламентарии предлагали узаконить снос мемориалов советским воинам, признать Коммунистическую партию Литвы «преступной организацией» и предупреждать студентов литовских вузов о «российской агрессии».

Кроме того, новостное агентство Baltic News Service (BNS) в феврале 2017 года незаконно разорвало договор с порталом Sputnik Литва. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке без объяснения причин.

При этом российское агентство со своей стороны выполняло все обязательства.

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отмечала, что в Балтии систематически используются методы пропаганды времен холодной войны и, более того, они стали в трех республиках «обычной практикой».