Литовские власти собрались заблокировать сайт Sputnik Литва

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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
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Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...

Проводы Жириновского со сцены

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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            Литовские власти собрались заблокировать сайт Sputnik Литва

            10 июля 2019, 17:09

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            Комиссия по радиовещанию и телевидению Литвы (ЛКРТВ, LRTK) решила запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik Литва из-за «нарушения авторского права», об этом сообщила пресс-служба регулятора.

            Отмечается, что 3 июля к регулятору обратилось Литовское радио и телевидение, которое сообщило, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала LRT.

            «LRT обращался к администратору веб-сайта и хостинг-провайдеру с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать – администратор этого веб-сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы, защищенные авторским правом. На момент обращения LRT было опубликовано 1464 статьи», – говорится в сообщении пресс-службы, передает Sputnik Литва.

            В соответствии с положениями закона об авторском праве литовский регулятор принял решение удовлетворить запрос заявителя и выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории страны.

            Решение вступит в силу только после того, как его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.

            В конце мая, через два дня после второго тура выборов президента Литвы, шеф-редактора Sputnik Литва, гражданина Латвии Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса для «беседы». Журналиста обыскали и допросили. Особенно представители Вильнюса интересовались внутренней работой редакции, источниками контактов.

            Во время выборов главы государства и депутатов в Европарламент Sputnik Литва был одним из немногих СМИ за пределами республики, которые активно освещали эти события. В частности, агентству удалось получить эксклюзивные материалы и комментарии известных общественных и политических деятелей Литвы.

            В результате представители литовских властей объявили, что Касем представляет «серьезную угрозу национальной безопасности» балтийской республики, и запретили ему въезд на пять лет.

            По оценке самого Касема, произошедшее в Вильнюсе было «продуманной акцией» литовских спецслужб. В настоящее время идет процедура обжалования запрета на въезд. Сами представители госслужб называли допрос «выяснением деталей», однако, как отметил Касем, это был «форменный допрос». Как рассказал журналист, это был «настойчивый разговор с позиции «обвинитель – обвиняемый».

            Ранее консерваторы Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ сайту Sputnik Литва на территории республики. Они утверждали, что материалы, опубликованные агентством, «искажают» реальность литовской политики, в том числе историю так называемых литовских «партизан».

            Партия консерваторов известна своей русофобской позицией, а также радикальными предложениями. Парламентарии предлагали узаконить снос мемориалов советским воинам, признать Коммунистическую партию Литвы «преступной организацией» и предупреждать студентов литовских вузов о «российской агрессии».

            Кроме того, новостное агентство Baltic News Service (BNS) в феврале 2017 года незаконно разорвало договор с порталом Sputnik Литва. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке без объяснения причин.

            При этом российское агентство со своей стороны выполняло все обязательства.

            Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отмечала, что в Балтии систематически используются методы пропаганды времен холодной войны и, более того, они стали в трех республиках «обычной практикой».


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