Российские истребители названы возможной заменой F-35 для Турции

Турция рассмотрит покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35 Анкаре, сообщают информационные агентства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, желая заставить Турцию отказаться от покупки российских ЗРК С-400, США собрались оставить Анкару без истребителей F-35.