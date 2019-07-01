Участник нападения на российский центр в Киеве заочно арестован

Участник нападения на российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года Богдан Ходаковский был заочно арестован Басманным судом Москвы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Обвиняемый объявлен в международный розыск», – отметили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ходаковскому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ, ст. 329 УК РФ («нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой в целях осложнения международных отношений; надругательство над Государственным флагом РФ) по факту нападения 17 февраля 2018 года членами праворадикальных организаций на здание российского культурного центра.

Во время нападения была разрушена экспозиция, посвященная творчеству русского оперного певца Федора Шаляпина, стены разрисованы антироссийскими лозунгами, в помещении был сорван флаг, отмечает СК.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте второго участника нападения, гражданина Украины Андрея Лозового, ему также предъявлено обвинение по этому делу.