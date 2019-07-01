Протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента

Участники акций протеста в Гонконге прорвались в понедельник в здание местного законодательного собрания, сообщает CNN.

Сообщается, что полицейским пришлось временно отступить от входа в здание законодательного собрания, однако удерживать позиции внутри него, пишет «Интерфакс».

При этом опрошенные телеканалом демонстранты заявили, что не знают, какие действия будут предпринимать, когда попадут в здание.

Немногим ранее городская администрация Гонконга впервые за всю историю города приняла решение об объявлении высшего (красного) уровня тревоги, а посетителей и сотрудников заксобрания пришлось эвакуировать, передает РИА «Новости».

Отмечается, что начавшиеся ранее протесты приобрели в понедельник особо агрессивный характер. Чтобы прорваться внутрь задания, протестующие били по закаленному стеклу металлическими защитными ограждениями, обломками труб и другими предметами, которые получилось достать.

Напомним, во второй половине июня в Гонконге возобновились массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции на материковый Китай.