Украина впервые импортировала электричество из ЕС

Дочерняя компания американской ERU Corporation «Эру трейдинг» впервые в истории Украины импортировала электрическую энергию из Словакии и Венгрии, сообщают украинские СМИ.

Операция была проведена в пределах так называемого Бурштынского энергоострова, пишет УНИАН.

Отмечается, что максимальная мощность импортированной энергии составила 130 МВт.

В компании подчеркнули, что это произошло при помощи поддержки европейских партнеров, активной позиции НЭК «Укрэнерго» и представителей Европейской комиссии.

В июне Украина оказалась на второй строчке в рейтинге европейских стран по стоимости электроэнергии.