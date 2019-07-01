В ЛНР подбили распространявший агитационные листовки украинский беспилотник

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник с агитационными листовками украинских военных, об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

«Нашими защитниками был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нем обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами, с помощью которых украинские боевики намерены вернуть безнадежно утерянный Донбасс», – пояснил Филипоненко, передает РИА «Новости».

Глава украинских объединенных сил Александр Сырский принял как руководство к действию слова президента страны Владимира Зеленского «о намерении победить путем ведения информационной войны», считает Филипоненко.

Эти листовки ВСУ применяет для запугивания населения, живущего вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

«Листовки, которые планировали разбрасывать над населенными пунктами республики, прямым текстом несут угрозу мирным людям», – сказал представитель народной милиции ЛНР.

В конце июня военные ДНР сбили беспилотник ВСУ, корректировавший артиллерийский огонь по жилым районам.