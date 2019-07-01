Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, теперь он готов к поставкам азербайджанского газа в Европу.

«Завершено строительство Трансанатолийского газопровода, который является основной частью «Южного газового коридора». TANAP приведен в состояние готовности для транспортировки азербайджанского газа в Европу с 1 июля 2019 года», – цитирует сообщение пресс-службы госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) РИА «Новости».

TANAP и TAP – части проекта «Южного газового коридора» по доставке азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу. TANAP идет из Азербайджана в Турцию, пропускная способность около 16 млрд кубометров газа в год, шесть из которых будут поставляться в Турцию, а остальные – в Европу.

Акционерами TANAP являются ЗАО «Южный газовый коридор» – 51%, SOCAR Turkey Enerji – 7%, Botas – 30%, BP – 12%.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, зачем Украина поддерживает проект газопровода TANAP, который идет в обход России и составит конкуренцию российскому «Турецкому потоку».