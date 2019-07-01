Доллар опустился ниже 63 рублей

Доллар на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июля, снизился на 31 копейку – до 62,93 рубля.

Евро подешевел на 47 копеек – до 71,31 рубля, передает ТАСС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД