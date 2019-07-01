Рособрнадзор объявил о завершении основного периода ЕГЭ

В понедельник завершается основной период ЕГЭ, сообщил Рособрнадзор.

1 июля – резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, передает РИА «Новости».

В резервные сроки предусмотрена пересдача для выпускников прошлых лет, если они желают улучшить результаты, а также для тех, кто не смог набрать минимальный балл по русскому языку или математике.

Кроме того, сдать экзамены могут те, кто еще не сделал этого по уважительной причине.

Напомним, основной период ЕГЭ начался 27 мая. В нынешнем году ЕГЭ сдают 750 тыс. человек.