Лепс отреагировал на отмену участия «Машины времени» в концерте у Кремля

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы «Машины времени» на патриотическом концерте 12 июня, в День России, в центре столицы.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Лепс выразил сожаление, что коллектив не будет участвовать в мероприятии.

«Это начало всей рок-музыки российской и советской даже. Для меня это странно», – признался Лепс.

В то же время певец уверен, что в решении исключить «Машину времени» из праздничной программы нет политической подоплеки.

«Музыка и политика вещи разные. По крайней мере, для меня», – отметил Лепс.

Сам Лепс готовится выступить на праздничном мероприятии 12 июня.

Напомним, об отмене выступления ранее в воскресенье сообщил пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин. Лидер группы Андрей Макаревич, в свою очередь, заявил, что «кто-то кому-то позвонил». Позднее он уточнил, что организаторы концерта «по-другому сверстали программу».