Лондонскую многоэтажку пытаются потушить 100 пожарных

В районе Баркинг в восточной части Лондона в воскресенье загорелся семиэтажный жилой дом, на борьбу с огнем выехала сотня пожарных, сообщили в пожарно-спасательной службе британской столицы.

«15 пожарных расчетов и порядка 100 сотрудников противопожарной службы были направлены к месту пожара в многоквартирном жилом доме на улице Де Пасс Гарденс в Баркинге», – передает ТАСС сообщение спасательных служб Лондона.

Уточняется, что огонь охватил все семь этажей здания. Причины возгорания пока неизвестны.

О пострадавших не сообщается. Вероятно, они успели вовремя покинуть квартиры.

Напомним, 14 июня 2017 года произошел мощный пожар в 27-этажном доме Grenfell Tower в Лондоне. Большинство его жителей были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока. Жертвами пожара стали 72 человека, среди них были маленькие дети. Более 70 человек пострадали.