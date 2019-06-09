«Россия 24» исправит сюжет о журналисте Голунове

Телеканал «Россия 24» переделает сюжет программы «Вести. Дежурная часть» о журналисте интернет-издания «Медуза» Иване Голунове, сообщил главред канала Евгений Бекасов.

«В 17.20 включайте «Дежурную часть» и смотрите, там будет все переделано», – приводит его слова ТАСС.

Сюжет «Дежурной части» о Голунове вышел в эфир ранее в воскресенье. В нем указывалось, что в момент задержания Голунов «имел признаки опьянения», при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Кроме того, из сюжета стало ясно, что в полиции Москвы не знали о профессии Голунова, когда производилось задержание.

Напомним, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.