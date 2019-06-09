Москвичей предупредили о ливнях с грозами и градом

На столичный регион в понедельник, 10 июня, обрушатся ливни с грозами и градом, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода, по его словам, начнет ухудшаться уже с утра понедельника. «Завтра и град возможен до двух-трех сантиметров, и шквал, и ливень, и гроза. Характер погоды будет штормовой», – приводит его слова РИА «Новости».

Синоптик отметил, что такая погода немного освежит атмосферу, жара спадет до 25 градусов.

Добавим, Гидрометцентр продлил в столице и в Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности на понедельник, 10 июня.