Додон призвал сторонников не выходить на контракцию протеста

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к своим сторонникам с просьбой не выходить на контракцию протеста в Кишиневе, чтобы не произошло столкновений со сторонниками Демократической партией.

«Мы получаем сообщения от наших сторонников из районов, которые уже сегодня хотят ехать в Кишинев. Чтобы избежать столкновений и дестабилизации, мы попросили всех наших единомышленников сегодня оставаться дома. Будем ли мы призывать их в последующие дни, зависит от того, как будет развиваться ситуация», – передает его слова ТАСС.

При этом ранее Додон в своем заявлении призывал народ «на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты».

В воскресенье в Молдавии сложилась ситуация, когда у страны, фактически, одновременно оказались два президента – Додон и назначенный Конституционным судом Павел Филип, а также два премьера – Майя Санду и тот же Павел Филип.

Филип издал указ о роспуске парламента. Парламент и премьер Додон признали его незаконным.

Молдавский политолог Сергей Назария заявил, что Додону может угрожать арест.