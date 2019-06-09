Пушков сравнил советское и российское образование

Сенатор Алексей Пушков обеспокоился вопросом качества российского образования, спросив, смогут ли в будущем сказать ему спасибо, как сейчас говорят советскому.

«Приведу суждение Олега Тинькова на ПМЭФ: «Мы ездим по миру и понимаем, что в России у нас самые талантливые люди. Спасибо, конечно, советскому образованию за это». Скажут ли такое же спасибо в будущем образованию нынешнему? Или оно сведет на нет плюсы советского? Большой вопрос», – написал в своем Twitter Алексей Пушков.

Вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме ранее заявила, что образование в России не соответствует актуальным вызовам рынка труда.