Голикова назвала основную проблему российского образования

Образование в России не соответствует актуальным вызовам рынка труда, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.

Голикова заявила на деловом завтраке Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», что до определенного момента в России «было образование ради образования», однако в данный момент есть необходимость «готовить своих специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день существуют», передает РИА «Новости».

«У нас образование, к сожалению, не соответствует тем вызовам рынка труда, которые сегодня есть. А, несмотря на все советские заделы, оно теперь уже должно на несколько шагов опережать те вызовы, которые есть на рынке труда», – добавила она.

По словам вице-премьера, взаимодействие с бизнесом является ключевым в этой сфере, что обозначено в качестве одного из основных приоритетов в рамках национального проекта «Образование».

«Начали работать с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что-нибудь получится», – также сообщила Голикова.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.