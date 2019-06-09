Ужесточено наказание за кражу электричества

В России с 9 июня вводится штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.

За первое самовольное подключение, как и раньше, физические лица должны будут заплатить штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, юрлица – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторную кражу штраф увеличивается – для физлиц от 15 до 30 тыс. рублей, должностным лицам грозит отстранение на срок до трех лет, наложение штрафа от 80 до 200 тыс. рублей. Юрлица облагаются штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Ужесточение наказания проведено по инициативе правительства. Ранее подобный повышенный штраф не предусматривался.