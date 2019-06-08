В Санкт-Петербурге стартовал полуфинал конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв», сообщила пресс-служба организации «Россия – страна возможностей».

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, в полуфинале конкурса несколько сотен участников будут работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда». На это им дается 36 часов.

Работу полуфиналистов будут оценивать экспертный совет и жюри конкурса, куда вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний. Они отберут самые конкурентоспособные прототипы цифровых продуктов. Лучшие специалисты попадут в финал, который состоится в сентябре.

«Мы уверены, что специалисты смогут раскрыть весь потенциал и создать прототипы решений, которые улучшат жизнь петербуржцев в различных социально значимых областях – здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте и логистике» – отметил заместитель генерального директора организации Владислав Даванков.

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.