Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» прокомментировал выступление Путина

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

«Год назад президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о создании автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». За этот год с небольшим мы провели несколько федеральных конкурсов, запустили новые, договорились о партнерстве с ведущими компаниями и образовательными учреждениями страны, поддержали тысячи способных молодых и опытных специалистов», – рассказал Комиссаров журналистам.

Он добавил, что сейчас к запуску готовятся новые сезоны конкурсов, на текущий момент их 18, но в 2019 году их список расширится.

«Впереди еще более амбициозные задачи. Цифры, которые привел глава государства – более 1,6 млн участников конкурсов и проектов – подтверждение важности и востребованности этой работы», – отметил Комиссаров.

Ранее Путин, выступая на ПМЭФ-2019, рассказал о развитии платформы «Россия – страна возможностей». По словам президента, она будет становиться более эффективной и прозрачной.

«Чем больше смелых талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, в управление, в социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития», – подчеркнул Путин.