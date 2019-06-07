Боевики ИГ захватили ПЗРК

Во время нападения на один из блокопостов египетских силовиков на севере Синайского полуострова джихадисты запрещенной в России группировки «Исламское государство*» захватили переносный зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Стрела-2».

По данным Telegram-канал Directorate4, который опубликовал фотографии оружия, захваченный ПЗРК, вероятнее всего, является работоспособным, поэтому создает угрозу как для авиации Египта, так и для гражданских судов, совершающих рейсы на курорты страны.

Отмечается, что «Стрела-2» в зависимости от модификации может поражать цели на высотах до 2,3 тыс. метров и дальности до 4,2 тыс. метров.

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