В США подготовили новые обвинения против Ассанжа

Американское министерство юстиции подготовило новые обвинения против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает организация со ссылкой на нидерландский телеканал NOS.

По информации телеканала, крайний срок выдвижения новых обвинений истекает 14 июня, передает РИА «Новости».

Ключевым свидетелем стал осужденный мошенник – бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон, которого приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

Для допроса Тордарсона в Исландию 6 мая летала спецагент ФБР Меган Браун, возглавляющая расследование против основателя Wikileaks. На прошлой неделе его перевезли в Вашингтон, где также «всесторонне допросили».

Тордарсон пробыл в тюрьме три года, освободился только недавно.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в Соединенных Штатах.

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