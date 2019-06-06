Лондон ответил на слова Путина о преемнике Мэй

Отношения Великобритании с Россией могут измениться только после того, как Москва изменит свое поведение, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о ее преемнике.

«Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании, однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение», – передает слова пресс-секретаря Мэй Reuters.

Ранее Путин отказался отвечать на вопрос о том, кого он хотел бы видеть на посту премьера Великобритании, однако заметил, что ему хотелось бы, чтобы новый председатель правительства Великобритании не раздувал искусственно антироссийские настроения.