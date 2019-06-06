Путину задали вопрос о преемнике Мэй

Президент Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о том, кого он хотел бы видеть на посту премьера Великобритании. Глава государства отметил, что это должна решать не Россия, а подданные Соединенного Королевства.

«Это не нам решать, это дело британского народа и британского истеблишмента и, прежде всего, – политического, каков будет расклад в парламенте, кто из кандидатов предложит наиболее привлекательный способ решения наиболее острых вопросов международной повестки дня, Brexit, внутриполитической, экономической повестки. Это не наше дело», – заявил глава российского государства на встрече с руководителями информагентств, передает ТАСС.

В то же время Путин подчеркнул, что хотелось бы, чтобы новый премьер Великобритании учел интересы 600 британских компаний, работающих в России. Он также рассчитывает, что в Великобритании при новом премьере не будут искусственно раздуваться антироссийские настроения, передает РИА «Новости».

Говоря о сотрудничестве Москвы и Лондона, президент отметил, что вопросы глобальной безопасности важнее, чем игры спецслужб. Он призвало отбросить мишуру и заняться делом. «Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», – сказал глава российского государства.

При этом, говоря о деле экс-сотрудника ГРУ, осужденного в России за шпионаж, Сергея Скрипаля, Путин заметил, что не Россия шпионила против Великобритании. «Это же ваш агент, а не наш, значит, вы против нас шпионили, а что с ним дальше происходило – мне трудно сказать, но надо все забыть в конце-концов», – уверен российский лидер.

По его мнению, «глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, социальной сфере, в безопасности важнее, чем игры специальных служб».

Между тем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на должность премьер-министра Великобритании отлично подошли бы экс-глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон и нынешний глава британской дипломатии Джереми Хант.

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии и покинет пост премьера страны. Это заявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД