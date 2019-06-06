Путин объяснил, почему его не пригласили в Нормандию

Президент Владимир Путин, говоря о том, почему его не пригасили на мероприятия в Нормандии, заявил, что он «не свадебный генерал, чтобы его везде звали».

«Это не имеет значения. Имеет значение другое – правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны. Мы тоже не всех приглашаем, не на каждое мероприятие. Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал что ли? У меня и своих дел хватает», – передает его слова ТАСС.

В четверг президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп приняли участие в церемонии в память об американских солдатах, которые участвовали в высадке в Нормандии 6 июня 1944 года, передает РИА «Новости».

Мероприятия прошли в Кольвиль-сюр-Мер – там похоронены погибшие во время операции американцы.

Трамп вместе с супругой первыми прибыли на церемонию, чтобы встретить французскую президентскую чету. Почетными гостями стали 60 американцев, которые участвовали в сражении за Нормандию.

«Мы знаем, чем обязаны Америке», – заявил Макрон.

Он вручил группе ветеранов ордена Почетного легиона. По словам Макрона, в этот «самый долгий день» «свобода и демократия служили компасом в сражениях».

«Мы никогда не должны прекращать нашу поддержку укреплению союза свободных народов», – сказал Макрон.

Трамп в свою очередь заявил, что «ценой пролитой крови и жертв было выиграно не только сражение за Нормандию», а вся война.

«Наш альянс сложился в годы сражений, наши связи неразрывны», – сказал Трамп.

Британо-американская десантная операция «Оверлорд» началась в Нормандии в ночь на 6 июня 1944 года. По различным оценкам, потери союзников в операции составили до 12 тыс. человек, немецких сил – около девяти тысяч.

Между тем опрос показал, что французы уверены в том, что власти Франции должны были пригласить президента России Владимира Путина на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

В конце мая в Кремле сообщали, что пока не получали приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии. Позже стало известно, что приглашение было передано посольству без указания уровня представительства.