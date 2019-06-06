Россия сможет обеспечить трудноизвлекаемой нефтью весь мир

Россия в перспективе сможет обеспечить трудноизвлекаемой нефтью весь мир, считает министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Я думаю, что добыча трудноизвлекаемой нефти на территории России в будущем такого высокого класса, что мы еще сможем делиться ею со всем миром», – сказал Кобылкин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Министр добавил, что потери бюджета от отсутствия разовых платежей несоизмеримы с выручкой, которую в перспективе можно получить от продажи запасов.

Ранее Минприроды подготовило изменения в закон «О недрах», которые предусматривают освобождение недропользователей от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами в период проведения работ по поиску и испытанию новых технологий добычи трудноизвекаемых запасов полезных ископаемых (ТРИЗ).

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор – фонд «Росконгресс».