Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании 470 млрд долларов

Согласно поданному в суд в штате Делавэр иску Приватбанка, который национализировали в 2016 году, его бывший владелец Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вывели и легализовали через офшор на Кипре 470 млрд долларов.

Из иска следует, что Коломойский и Боголюбов воспользовались специально созданной компанией Приватбанк Кипр, а после вывели средства в США через десятки других компаний и вложили их в бизнес и недвижимость, передает РИА «Новости».

«С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение средств (кредиты) на счета конечных бенефициаров (Коломойского и Боголюбова) по отмыванию денег в Приватбанке Кипра составили 470 млрд долларов, что примерно в два раза превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период», – говорится в опубликованном на сайте atlanticcouncil.org сообщении.

По данным представителей Приватбанка, бизнес-партнеры направили «сотни миллионов долларов незаконно присвоенных кредитных поступлений в Соединенные Штаты для приобретения стратегически важных объектов по производству стали и ферросплавов», которые располагаются в Огайо, Мичигане, Западной Вирджинии и Кентукки. По мнению заявителей, они также вложили сотни миллионов долларов в коммерческую недвижимость в Техасе и Огайо. Отмечается, что в Кливленде(штат Огайо) они стали крупнейшими владельцами недвижимости.

В своем иске Приватбанк не указывает сумму возмещения ущерба и просит определить ее в судебном порядке.

Ранее киевский суд признал незаконной национализацию Приватбанка по иску олигарха Коломойского, однако Минфин и Нацбанк подали апелляции на решения судов, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с Приватбанком собирается защищать интересы граждан и государства и не будет занимать сторону бывших владельцев банка.