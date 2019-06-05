Стал известен уровень представительства России на торжествах по высадке в Нормандии

На мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии, Россия будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел России, передает ТАСС.

В конце мая в Кремле сообщали, что пока не получали приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии. В Париже отмечали, что не направляли приглашение президенту России Владимиру Путину, так как председательствующим на церемонии будет французский премьер.

Путин не планировал участвовать в мероприятиях во Франции.

6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии. Приглашен в том числе президент США Дональд Трамп.