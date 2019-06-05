Стал известен уровень представительства России на торжествах по высадке в Нормандии

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5 июня, среда | Последнее обновление — 18:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Суд арестовал гражданина Армении по делу об убийстве спецназовца Белянкина
Разделы
Как США толкают мировую экономику к новой рецессии
Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина
«Секс со Сталиным» может принести России пользу
Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней
Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Как США хотят побеждать Россию
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Россию и Китай соединил новый мост
На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 годаПодробности...
В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв
Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вестиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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