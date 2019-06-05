Постпред США при НАТО напомнила Турции об ультиматуме из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.

Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Россия – главный в мире соперник США и НАТО, к тому же Москва якобы постоянно пытается ослабить и разделить альянс, поэтому Турция не может иметь вооружения, созданные для противостояния американским ракетам.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба», – сказала постпред в эфире телеканала CNBC, передает РИА «Новости».

Хатчинсон уточнила, что «Турция – это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение», однако Анкара не получит F-35, если на ее территории будут российские С-400.

Напомним, 21 мая, США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Москва назвала такие требования США к Турции «непозволительными». Позже Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

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