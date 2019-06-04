За любительским роликом о захвате части Украины Румынией увидели «руку Кремля»

На оперативном совещании в украинской генпрокуратуре в связи с публикацией на YouTube любительского ролика о гипотетической войне Румынии и Украины в 2022 году было заявлено, что публикация видео могла быть «специальной информационной операцией» российских спецслужб.

«Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб», – говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры Украины.

На совещании был согласован «план досудебного расследования», СБУ поручено найти «всех причастных к преступлению лиц».

«Принято решение о безотлагательном принятии правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение такой противоправной деятельности, угрожающей территориальной целостности и суверенитета Украины», – говорится в заявлении.

В совещании из-за ролика приняли участие все главы украинских спецслужб.

Напомним, военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил провести совещание с МИД, Генштабом, Главным управлением разведки минобороны, службой внешней разведки и с начальником СБУ из-за сюжета фантастического люительского ролика, который был размещен пользователем YouTube 30192. В видео шла речь о «захвате» в 2022 году Румынией региона Буковина и некоторых территорий Одесской области.

По сюжету ролика, Румыния получает эти части Украины, а Киев признает независимость Донбасса и переход Одессы в состав России.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя события, связанные с этим видео, назвал украинских силовиков дебилами.

Автор ролика поблагодарил своего «большого фаната Матиоса» за популярность.