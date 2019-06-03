Напугавший украинских силовиков «захватом» Румынией блогер обратился к Матиосу

Испугавший украинских силовиков видеозаписью о «захвате» Румынией территории Украины блогер обратился к главному военному прокурору страны Анатолию Матиосу.

Автор ролика выразил благодарность Матиосу за популярность и признался, что любит Украину, передает РИА «Новости».

«Я слышал, что вы мой большой фанат, поэтому я хочу поблагодарить вас лично. Не переживайте, господин Анатолий, Украина – моя любимая страна», – сказал блогер. Он подчеркнул, что к его видео стоит относиться с юмором.

Напомним, Матиос планирует провести совещание с МИД, Генштабом, Главным управлением разведки минобороны, службой внешней разведки и с начальником СБУ из-за сюжета фантастического ролика, размещенного пользователем YouTube 30192.

В видео идет речь о «захвате» в 2022 году Румынией региона Буковина и некоторых территорий Одесской области. Сюжет завершается присоединением этих частей Украины, признанием Киевом независимости Донбасса и переходом Одессы в состав России.

Сам автор ролика в описании сообщил, что видео является прологом для книги, которую он собирается написать.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя события, связанные с этим видео, назвал украинских силовиков дебилами.