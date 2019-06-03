Украинский военный порвал американскую винтовку советским патроном

Американская снайперская винтовка Barrett M82 вышла из строя после попытки украинских военных выстрелить из нее нештатным патроном.

Украинские военные попытались выстрелить из Barrett M82 калибра 12,7 мм патроном от крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», сообщает «Российская газета», предполагая, что причинами этого могли стать нехватка штатных боеприпасов, или «научные цели».

Уточняется, что у пулемета пуля того же диаметра, но сам боеприпас длиннее и намного мощнее винтовочного. В итоге пуля застряла в глушителе, не предназначенном для такой скорости, а ствол винтовки разошелся лепестками, сам глушитель и высокотехнологичная сошка отвалились.

Barrett M82 относится к легким снайперским винтовкам, так как использует патроны средней мощности, она предназначена для поражения пехоты на дистанции до 1,5 км.

Ранее сообщалось, что с 2014 года США направили Украине более 1,1 млрд долларов на укрепление армии.

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