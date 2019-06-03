Галкин пожаловался на Малахова

Телеведущий Максим Галкин резко раскритиковал коллегу Андрея Малахова после того, как в его журнале StarHit появилась статья о том, что Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой «заканчивают строительство особняка на Кипре».

«Построив замок для Примадонны в Подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы», – говорится в публикации StarHit, главным редактором которого является Малахов.

«Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство Cyprusbutterfly, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжет, а с подробностями», – написал Галкин в Instagram.

Он подчеркнул, что с агентством Cyprusbutterfly не знаком и особняков на Кипре у него нет. «Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь», – пояснил Галкин.

«Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств - это мое личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. Я уверен, что публикация оплачена этим агентством, и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах», – добавил артист.

«И заодно привет «Экспресс-газете»: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку – чай пить с утра – и ни в коем случае не читать наши газеты», – подчеркнул он.

Галкин обратился лично к Малахову, который «в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган», и попросил не вовлекать его и его семью «в свой никчемный карнавал».

В комментарии к посту отметились несколько знаменитостей. Так, Ксения Собчак предположила, что Малахов не имеет отношения к публикации. На это Галкин ответил: «Его имя стоит в шапке этого издания. Значит это его ответственность. Ты же предъявляешь претензии президенту страну, если считаешь, что что-то в стране не так. Или «Сталин не знал»?».

Другие звезды поддержали Галкина.

«А я как раз на Кипре. Хотела рядом прикупить. Макс, ты прав на все 100%», – написала певица Лолита Милявская.

«Нет слов, конца нет этим «перегибам». Не перестаю удивляться, хотя, спустя столько лет, пора бы уже, но нет, каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела. Я на твоей стороне на все сто», – добавил певец Влад Топалов.

В прошлом году Галкин опубликовал в соцсетях ролик, в котором показал подписчикам роскошный замок в деревне Грязь, где он живет с женой Аллой Пугачевой. До этого сообщалось, что Пугачева и Галкин купили недвижимость на Кипре.