Песков подтвердил участие американских компаний в ПМЭФ

Американские компании будут участвовать в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), такие мероприятия нельзя пропускать, так как это создаст нишу, которую заполнят компании других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявления посла США в Москве о бойкотировании ПМЭФ не значат, что представители американских компаний поступят также, сказал Песков в интервью RT, передает РИА «Новости».

«Их будет много. Они традиционно участвуют в этом мероприятии и будут и дальше это делать. На форум приедут представители 75-ти стран, 270 компаний со всего мира... В общей сложности мы ожидаем около 15 тыс. человек, включая как международных, зарубежных, так и местных участников», – отметил представитель Кремля.

«Такие форумы нельзя бойкотировать. Нельзя создавать вакуум. Если без тех или иных компаний образуется вакуум, его сразу же заполнят компании из каких-нибудь других стран. И все страны хорошо понимают этот факт», – добавил он.

По его словам, компании проявляют большую осторожность и пытаются не допустить «вакуума». Песков подчеркнул, что несмотря на проблемы в международной экономической обстановке, российский рынок до сих пор привлекателен.

Также пресс-секретарь президента высказался о негативных публикациях в СМИ о форуме.

«Надо сказать, что, оценивая сегодня новости в газетах, нужно проявлять немалую смекалку... Чаще всего их нельзя назвать настоящими новостями. Так что подходить к ним нужно очень осторожно», – пояснил он.

Песков уточнил, что большинство бизнесменов из Соединенных Штатов подтвердили участие в форуме. «Они приедут. Они аккредитованы. Большинство из них уже неоднократно подтвердили свое участие», – отметил он.

Напомним, посол США в России Джон Хантсман заявил, что Белый дом не будет отправлять правительственную делегацию на ПМЭФ 6-8 июня.