Крым стал лидером по росту экономики в России

Экономика Крыма и Севастополя вошла в число лидеров по росту всех пяти основных секторов экономики наряду с Пензенской и Сахалинской областями, подсчитали в Институте комплексных стратегических исследований.

Эксперты проанализировали динамику выпуска в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг населению в первом квартале 2019 года, пишет РБК.

Наиболее высокие темпы роста в Крыму зафиксированы в строительстве: прирост объема строительных работ в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Севастополе составил 70,9%, в Крыму – 20,7%. Прирост выпуска в промышленном секторе в первом квартале в Крыму составил 20,2%, а в Севастополе – 5,2%. Розничный товарооборот вырос в начале текущего года в Крыму на 2,9%, в Севастополе – на 2,8%.

Среди причин быстрого роста экономики Крыма называют крупные федеральные строительные проекты, например, строительство автомобильной трассы «Таврида», которая соединит Керченский мост и Севастополь.

«Есть такое экономическое понятие – эффект базы, когда у вас низкая база, вы растете быстрее, когда высокая – медленнее. Это вопрос правильной интерпретации: когда у вас не было ничего и вдруг подросло, причем за счет бюджетных денег, это будет ощутимо», – сообщила главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. По ее словам, с 2014 года бюджетные и квазибюджетные инвестиции в Крым доходили до 85% от общего объема инвестиций.

Среди регионов, также продемонстрировавших высокие темпы роста, – Ленинградская область, Ингушетия и Чечня. В Ленинградской области объем строительных работ в первом квартале резко ускорился – в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. В Ингушетии самыми быстрорастущими отраслями также стали строительство (рост составил 44,8%) и сельское хозяйство (10,3%). В Чечне уверенный рост показали строительная отрасль – 52%, промышленность – 9,2%, а также сектор платных услуг населению – 5%.

Наиболее тревожную ситуацию эксперты ИКСИ зафиксировали в Хабаровском крае, Тамбовской и Новгородской областях, а также в Карачаево-Черкесии. В указанных четырех субъектах в январе-марте 2019 года наблюдался спад в четырех из пяти рассматриваемых секторов экономики. Годом ранее такая ситуация наблюдалась только в двух субъектах. Наиболее сильное падение отмечено в Новгородской области в сфере строительства (уменьшение на 77,8%) и Карачаево-Черкесии (73%).

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