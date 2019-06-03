Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

Фрегаты проекта 11356, строительство которых было заморожено из-за срыва поставок украинских силовых установок, смогут заменить корветы проекта 20386.

Начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников рассказал, что Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» разработаны многоцелевые корветы проекта 20386.

Эти корабли предназначены для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне, защиты морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности, сообщает портал Flotprom.

Водоизмещение кораблей составляет около 3,4 тыс. тонн (длина – 109 метров), они будут вооружены 100-мм арткомплексом А-190-01, двумя 30-мм артустановками АК-630М, ЗРК «Редут», двумя пусковыми установками противолодочного комплекса «Пакет-НК» и высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». На корвете также сможет базироваться вертолет Ка-27 или Ка-29.

Отмечается, что головной корабль проекта 20386 был заложен на «Северной верфи» в сентябре 2016 года. Сначала его назвали «Дерзким», но позже он был переименован в «Меркурий» – в честь русского брига. Спуск на воду запланирован весной 2021 года.

На данный момент в составе ВМФ России есть три фрегата проекта 11356, строительство второй тройки было приостановлено из-за срыва поставок газотурбинных силовых установок украинского предприятия «Зоря-Машпроект».

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» и индийская компания Goa Shipyard Limited подписали контракт на строительство в Индии двух фрегатов проекта 11356.

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