Выбрана самая сексуальная нация в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel провел исследование, по результатам которого составил рейтинг 50 самых сексуальных наций в мире.

Опрос проводился среди 1,5-миллионной аудитории сервиса, которых спросили, какие национальности они считают самыми сексуальными.

Оказалось, что, по мнению большинства опрошенных, самыми сексуальными являются украинцы. В статье отмечается, что жители Украины обладают «поразительной внешностью». Отмечается также, что среди граждан этой страны много моделей.

На втором месте в списке оказались датчане, на третьем – филиппинцы. В пятерку самых сексуальных также вошли бразильцы и австралийцы.

Россияне также вошли в топ-50 – наши соотечественники оказались на 33-м месте. Американцы в списке на 45-м месте.