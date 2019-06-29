Робота для чистки водоемов и БАДы из ягеля представили в Якутии

Биологически активные добавки для лечения сахарного диабета, а также робота-уборщика для очистки водоемов представили в субботу на традиционной выставке Sakha Innovation в Якутии.

Выставка собрала 29 команд и предпринимателей, новейшие разработки которых могут принести пользу якутянам. Эксперты выберут обладателя Гран-при и лауреатов среди лучших работ, сообщает ЯСИА.

Организатором выставки является региональное министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, передает ТАСС.

«Ежегодно в последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Традиционно в этот день технопарк «Якутия» проводит республиканскую выставку Sakha Innovation. Выставка проводится во время самого масштабного мероприятия Якутии – национального летнего праздника «Ысыах Туймаады», – рассказали в министерстве, отметив, что в 2019 году впервые состоялся отдельный конкурс для юных изобретателей.

Гости и участники выставки имеют возможность отдохнуть в специальных зонах, погрузиться в мир виртуальной реальности (VR-зона), посмотреть соревнования с роботами, запустить водяные ракеты.

Компания «Механохимические биотехнологии» представила на выставке биологически активные добавки из ягеля.

«Олений мох очень популярен в народной медицине, он обладает выраженными антисептическими, антимикробными свойствами. Наши препараты имеют медико-профилактическое назначение: при лечении туберкулеза и сахарного диабета. Также есть спортивное назначение – для ускорения процесса восстановления после тренировок», – рассказал директор компании Дмитрий Уаров, отметив, что препарат прошел доклинические и токсикологические испытания.

Также в 2019 году на Sakha Innovation можно увидеть уже известную якутянам поломоечную машину Vedroid, мыло ручной работы из якутских растираний, Сахачай из дикоросов, зимние палатки «Сахатент» и многое другое: среди проектов есть как мобильные приложения, так и комиксы про насекомых.

Свои разработки представили и юные изобретатели детского технопарка «Кванториум». Их оценят в номинациях «Юный изобретатель», «Лучшее оформление экспозиции» и «Приз зрительских симпатий».

В частности, ребята презентовали робота-уборщика, предназначенного для очистки озер от пластика и мусора. Робот имеет форму небольшого катамарана с электрическим приводом.

«Между понтонами катамарана расположен совок, который собирает мусор», – рассказал один из разработчиков Владимир Степанов. Юные изобретатели планируют разработать вариант робота, собирающий до 20 кг мусора за один выход на водоем и работающего на солнечной батарее.

Экспертами выставки стали представители фонда «Сколково». Ментор начинающих технологических проектов, член экспертного совета при правительстве России Виталий Виноградов оценил представленные проекты как перспективные.

«Здорово, что 11-12 летние дети работают пусть и с относительно простыми проектами, но которые можно применить прямо сейчас. Думаю, что у них есть потенциал. Проект Vedroid удивил и порадовал, он сделан на высоком уровне. Есть проекты, которые доработки. Но главное, что практически у всех в глазах я видел желание развиваться, будем отслеживать их прогресс. Понравились проекты, которые касаются местных особенностей – чаи, морсы из дикороссов, – это необычно. Ни на каком другом питчинге проектов такого не увидишь», – прокомментировал он.

По словам Виноградова, участникам с локальными проектами не следует сразу двигаться на международный рынок – лучше успешно выпускать продукт для местного населения, чем потратить много денег на продвижение за границей.