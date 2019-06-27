В МВД заявили о резком сокращении дел против медиков из-за обезболивающих

В МВД сообщили, что уголовных дел по статье о нарушениях в обороте наркотиков, из-за которых медики боятся иметь дело с сильными обезболивающими, стало радикально меньше.

Замруководителя Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Сергей Сотников сообщил, что по этой статье на текущий момент проходит всего 8 человек, передает «Интерфакс».

Он отметил, что упраздненная в 2016 году Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков возбуждала «тысячи дел по ампулке».

«Конечно, страху нагнали великого. Я честно говорю, это страшное дело. МВД в этом не заинтересовано. С момента передачи функций МВД у нас на сегодняшний день в тысячу раз сократилось количество (уголовных дел)», – заявил Сотников.

Напомним, на прямой линии глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер обратилась к Владимиру Путину, сообщив, что в России врачи боятся обезболивать пациентов опиоидными препаратами из-за статьи 228.