В ПАСЕ призвали Россию возобновить расследование убийства Немцова

Участники ПАСЕ приняли резолюцию, в которой призывают Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова.

За принятие документа высказались 40 парламентариев, против не высказался никто, воздержались трое, передает ТАСС.

В резолюции заявляется, что следствие не приобщило возможные видеодоказательства, в том числе данные ФСО. Также утверждается, что якобы не были допрошены возможные свидетели, а в судмедэкспертизе есть несоответствия, касающиеся пуль, гильз и ранений, которые получил Немцов.

«Ассамблея призывает российские власти возобновить и продолжить расследование убийства», – говорится в документе.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что это «политизированный и ангажированный» документ.

«Это доклад не о Немцове, а об использовании его имени как инструмента демонизации России на площадке ПАСЕ. Кроме того, документ содержит предвзятые трактовки произошедшей трагедии, ничего не имеющие общего с установлением истины. Все призывы проекта резолюции являются элементами давления на российское руководство и следствие», – заключил парламентарий.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

В феврале 2019 года сообщалось, что Следственный комитет вышел на след заказчиков убийства политика.