Евкуров встретился с полпредом президента и врио главы Ингушетии

В Магасе состоялась трехсторонняя протокольная встреча полномочного представителя президента России Александра Матовникова с Юнус-Беком Евкуровым, покидающим пост главы Ингушетии, и Махмудом-Али Калиматовым, назначенным врио руководителя региона.

Матовников отметил итоги работы Евкурова и его команды. «За прошедшие годы была проделана колоссальная работа. Юнус-Бек Евкуров в первую очередь принес в регион мир. Люди не боятся выходить из дома, отпускать детей в школу. Эта проблема была успешно решена», – приводятся его слова в сообщении на сайте главы Ингушетии.

Обращаясь к Калиматову, полпред обозначил приоритетное направление работы новой команды. «Консолидация общества, недопущение разобщения, движение в мирном созидательном русле – это сейчас главная задача. Также вам предстоит сосредоточить усилия на реализации майского указа президента и нацпроектов», – сказал Матовников.

Евкуров гарантировал преемнику поддержку и пожелал успеха в работе на благо республики и страны. «Задачи перед новым главой стоят масштабные: необходимо, как было сказано, наладить диалог с обществом, впереди основной объем работы по реализации нацпроектов и многое другое. Но Махмуд-Али Макшарипович прекрасно знает республику и, уверен, у него все получится», – сказал он.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе личной встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым принял его прошение о досрочном сложении полномочий. Врио главы региона был назначен Махмуд-Али Калиматов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, за что Ингушетия может быть благодарна Евкурову.