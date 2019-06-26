Трамп высказался о предстоящем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на очень хороший разговор с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

«У нас будет очень хороший разговор с ним», – сказал Трамп перед вылетом в Японию, передает ТАСС.

Помощник Путина Юрий Ушаков в среду назвал темы переговоров Путина и Трампа.

Встреча состоится 28 июня. Переговоры пройдут после первого заседания саммита G20 в Японии.