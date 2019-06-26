В автодороги Петербурга решили ежегодно вкладывать до 13 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга будут ежегодно выделять из городского бюджета до 13 млрд рублей на ремонт и строительство дорог – они должны соответствовать нормативам национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

Беглов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что «нормативы по указу президента (России Владимира Путина) к 2024 году – чтобы наши дороги составляли 85% норматива, сегодня (в нормативном состоянии) порядка 60% (дорог Петербурга», передает ТАСС.

«Нам нужно ежегодно тратить порядка 12 млрд рублей. Мы в следующем году и в последующие годы будем нагонять и вкладывать средства из бюджета – порядка 12-13 млрд рублей», – сказал Беглов перед заседанием Госсовета по развитию сети автодорог.

Он добавил, что в данный момент в Петербурге на ремонт дорог выделяются меньшие деньги – около 7 млрд рублей, «но этого мало».

В итоге власти Петербурга намерены увеличить финансирование дорожного хозяйства почти вдвое для достижения показателей, заложенных в национальном проекте.

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России.

В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое – до 85% – увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Ранее сельские дороги предложили ремонтировать по упрощенным процедурам.