Сельские дороги предложили ремонтировать по упрощенным процедурам

Процедуры, используемые при проведении ремонтных работ на межпоселковых, муниципальных и сельских дорогах необходимо упростить. С таким заявлением выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам семинара-совещания членов Госсовета, посвященного безопасности дорожного движения и развитию сети автомобильных дорог.

«Родилось несколько серьезных предложений, связанных с упрощением процедур, которые мы сегодня проходим при проведении ремонтных работ на межпоселковых дорогах, муниципальных и сельских дорогах. Мы считаем, необходимо упростить полностью эти процедуры. Потому что если сегодня строить по тем требованиям, которые существуют, то километр дороги выходит в космические деньги, а нагрузка на эти дороги абсолютно минимальная», - заявил Бочаров журналистам.

По его словам, упрощение требований к ремонту таких дорог позволит «более масштабно работать на всех территориях».

«Мы знаем, что сельские дороги, межмуниципальные дороги, подъезды к населенным пунктам во всех регионах вызывают серьезные и справедливые нарекания со стороны жителей. И именно решение вопросов, связанных с изменением стандартов, позволит приступить к приведению этих дорог в нормативное состояние. Сегодня мы с таким предложением выходим к правительству Российской Федерации, федеральному центру, уверены, что нас поддержат», - отметил губернатор.

Двухдневный семинар-совещание членов Госсовета России «О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения» прошел на этой неделе в Солнечногорске. В рамках семинара, проведенного в рамках подготовки к заседанию Госсовета, состоялись и командообразующие мероприятия. В частности, губернаторы разделились на четыре команды и лично поучаствовали в укладке дороги – это была игра «Время дорог».

Как сообщал ранее ТАСС, президент Владимир Путин в среду в Кремле проведет заседание Госсовета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения. Ожидается, что в ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

На семинаре в Подмосковье много говорилось о том, что если раньше регионам не хватало денег на ремонт дорог, то теперь появились другие вызовы: до 2024 года по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» потратят беспрецедентные 4,7 трлн рублей. И вопрос в том, как сделать эти траты эффективным.

По мнению Андрея Бочарова, регионам нужно больше обмениваться опытом друг с другом, поскольку в каждом регионе уже накоплен свой успешный опыт в этой сфере, который необходимо применять. «И мы применяем его – на своих территориях», – заявил он телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что при создании качественных и безопасных дорог уже на первом этапе «возникает много проблемных вопросов, на которые необходимо обращать внимание».